Здоровье 25 декабря 2023, 18:42 Врач Алентов: при отказе от курения особенно важен осознанный подход

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Заставлять себя не брать в руки сигарету — не выход. Самым действенным в борьбе с курением считается именно осознанный подход, сообщил врач общей практики Игорь Алентов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, он заключается в том, что человек совместно с консультантом или психотерапевтом пробует разобраться, что конкретно для него значит курение. Здесь важно определить, физиологическим или психологическим аспектом вызвана зависимость.

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Кроме того, на пути к отказу от курения может помочь способ не докуривать сигарету до конца. Бороться с зависимостью будет легче, если в этот период приобрести полезные привычки, добавил врач.