Здоровье 04 мая 2023, 16:15 Врач Алендеев: употребление воды одновременно с пищей может привести к несварению

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Одновременное употребление воды или другой жидкости с приемом пищи может привести к метеоризму и несварению. Об этом сообщил врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, привычка запивать еду водой также может стать причиной коликов и болевых ощущений в животе, что в будущем может грозить развитием гастрита.

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Как сообщил «Петербургский дневник», лучше всего выпить воду либо за час до еды, либо спустя час после приема пищи.