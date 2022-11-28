Здоровье 28 ноября 2022, 16:14 Врач Алендеев рассказал о вреде мобильного телефона для сна Врач Алендеев посоветовал не использовать мобильный телефон перед сном

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Мобильный телефон может крайне негативно сказываться на качестве сна. Все из-за синего излучения от экрана. Такой информацией поделился врач общей практики Сергей Алендеев. Об этом сообщил «Царьград».

Специалист пояснил, что синее излучение значительно понижает выработку мелатонина — гормона сна. По этой причине за полчаса до сна нужно отказаться от просмотра телевизора, использования телефона, планшета и других гаджетов.

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«Наш мозг при листании смартфона с лентой новостей или забавными картинками продолжает бодрствовать и „переваривать“ информацию. А перед сном ему следует дать возможность отдохнуть», — заявил Сергей Алендеев.

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