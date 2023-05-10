Здоровье 10 мая 2023, 16:26 Врач Алендеев рассказал, какие сладости не навредят здоровью Врач Алендеев: в подсолнечной и арахисовой халве присутствуют витамины А, В, Е

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Зефир, пастила и халва в ограниченных количествах вполне полезны для здоровья. Об этом в разговоре с «Царьградом» сообщил врач общей практики Сергей Алендеев.

По его словам, в зефире содержится много фосфора и кальция, а в арахисовой и подсолнечной халве есть витамины А, В, Е.

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«В зефире, например, содержатся глюкоза, фосфор и кальций. Пастила же богата магнием, пектином и железом. Это лакомство делают на основе яблока, добавляя и другие фрукты с яблоками», — процитировало utro.ru слова медика.

Содержание в халве арахисового и подсолнечного масла улучшает состояние кожи, продлевая ее молодость, резюмировал Алендеев.