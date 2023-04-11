Здоровье 11 апреля 2023, 11:28 Врач Алендеев рассказал, что тренировки на голодный желудок сжигают мышцы

Читать 360tv в

Тренироваться на голодный желудок не только опасно, но и малоэффективно. Об этом «Царьграду» рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

По его словам, при утренних тренировках на голодный желудок не происходит процесс жиросжигания. Вместо этого человек теряет мышцы.

Реклама

«При тренировках на голодный желудок увеличивается нагрузка на сердце и остальные мышцы, при недостатке гликогена они начинают „гореть“ вместо жира», — подчеркнул Сергей Алендеев.

Как добавил сайт «Аргументы и факты», перед завтраком можно безопасно позволить себе лишь незначительную физическую нагрузку. Например, сделать зарядку в течение 10 минут или растяжку.

Авторы: