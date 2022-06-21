Врач Алендеев опроверг миф о том, что красное мясо провоцирует рак
Многие специалисты утверждают, что красное мясо способно вызывать рак. Однако здесь есть множество нюансов. Таким мнением поделился врач общей практики Сергей Алендеев. Об этом сообщил «Царьград».
Красное мясо имеет в своем составе много белка-миоглобина. Благодаря этому оно приобретает характерный цвет. К такому виду мяса относят говядину, свинину, баранину, козлятину, конину, а также бедра и голени птиц. Считается, что оно является опасным для здоровья, однако это не совсем так, отметил Алендеев.
«Жареное мясо и мясные полуфабрикаты — это продукты глубокой переработки. Например, колбаса или покупные котлеты, сосиски и даже бекон сильнее вредят здоровью, чем вареное и тушёное мясо, если его есть в тех же количествах», — пояснил медик.
По словам эксперта, чтобы мясо не наносило вред здоровью, его необходимо варить или тушить. Употреблять его стоит в сочетании с свежими овощами. Так продукт будет намного легче перевариваться. Кроме того, не стоит злоупотреблять соусами и специями.