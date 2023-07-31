31 июля 2023, 17:53
Врач Алендеев назвал брокколи полезным продуктом для печени
Добавление в рацион брокколи позволит улучшить работу печени и поджелудочной железы. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с «Царьградом».
По словам специалиста, также для здоровья органа полезна овсянка, в которой содержится большое количество клетчатки. Кроме того, улучшить работу желудочно-кишечного тракта поможет тыква.
Реклама
Для профилактики онкологических заболеваний врач посоветовал добавить в рацион творог и зеленый чай.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама