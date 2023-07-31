Здоровье 31 июля 2023, 17:53 Врач Алендеев назвал брокколи полезным продуктом для печени

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Добавление в рацион брокколи позволит улучшить работу печени и поджелудочной железы. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, также для здоровья органа полезна овсянка, в которой содержится большое количество клетчатки. Кроме того, улучшить работу желудочно-кишечного тракта поможет тыква.

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Для профилактики онкологических заболеваний врач посоветовал добавить в рацион творог и зеленый чай.