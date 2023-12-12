Здоровье 12 декабря 2023, 18:45 Врач Алендеев: мороженое поможет избавиться от боли в горле

Читать 360tv в

Мороженое при боли в горле снизит температуру воспаленных тканей и выступит своего рода местной анестезией. Об этом сообщил врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, десерт в таких случаях будет работать так же, как пакет льда, приложенный к месту ушиба. Он окажет обезболивающий эффект, который связан с активацией рецепторов.

Реклама

Врач напомнил, что нередко боль в горле объясняют именно переохлаждением. Однако на самом деле воспаление вызывает не холод, а вирусные и бактериальные инфекции, сообщил «Петербургский дневник».