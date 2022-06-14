Врач Алексеева рассказала, какие признаки говорят о слабом иммунитете

Если иммунитет ослаблен, человек становится более подвержен заболеваниям, а также тяжелее переносит болезни. Врач-иммунолог Людмила Алексеева рассказала, как распознать наличие данной проблемы, передала «Вечерняя Москва».

Специалист заявила, что о проблемах может говорить длительное выпадение волос. Еще одним признаком является ощущение постоянной усталости.

"Это чувство усталости, которое не покидает вас, являясь при этом явным признаком слабого иммунитета. Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы», — пояснила медик.

Она подчеркнула, что герпес на лице и других частях тела также является свидетельством проблем со здоровьем. При этом, если возникает подобная проблема, Людмила Алексеева посоветовала незамедлительно обращаться к услугам терапевта и врача-иммунолога.