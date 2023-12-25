Здоровье 25 декабря 2023, 12:08 Врач Алексеева рассказала, что сухой офисный воздух зимой провоцирует апатию и головную боль

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Зимой люди, которые работают в крупных офисах с большим скоплением людей, часто жалуются на плохое самочувствие и головные боли. По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, это связано и низкой концентрацией кислорода в помещении, передала «Вечерняя Москва».

Зимой в помещениях редко проветривают, к тому же часто воздух в офисах сухой, а внутри жарко. Это приводи к тому, что работники жалуются на апатию и упадок сил из-за недостатка кислорода. Кроме того, из-за пересыхающих слизистых они чаще простывают.

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«Увлажнитель воздуха — это то, что нужно в обязательно порядке иметь в каждом офисе. Но проветривать все равно помещение нужно регулярно, так как помимо головной боли, простуды, вы рискуете приобрести и другие проблемы», — подчеркнула врач.

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