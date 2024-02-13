Здоровье 13 февраля 2024, 17:05 Врач Алексеева рассказала, что при высоком атмосферном давлении могут обостриться хронические заболевания

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Высокое атмосферное давление, которое последние дни наблюдается в столице, может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

По ее словам, в зоне риска оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с ЖКТ и суставами. Кроме того, при высоком атмосферном давлении чаще случаются инфаркты и инсульты.

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Как добавила Общественная Служба Новостей, не стоит терпеть недомогание. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Также Лариса Алексеева напомнила, что крайне важно принимать назначенные специалистом препараты.

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