Здоровье 13 марта 2024, 16:28 Врач Алексеева: правильное питание поможет справиться с нервным истощением

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Нервное истощение возникает из-за последствий отрицательных стрессовых ситуаций. Справиться с таким состоянием поможет правильное питание, сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также в борьбе с истощением помогут активный отдых, отпуск, любая физическая активность и смена рода деятельности. Игнорирование подобного состояния может грозить развитием болезней сердца, сообщил сайт «Петроград».

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«Это очень тяжелое состояние, при котором страдают, как говорится, и душа, и тело. У пациента возникает некая трансформация в поведении, характере и физиологическом состоянии», — отметила Алексеева.