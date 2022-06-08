Врач Алексеева посоветовала не использовать кондиционер людям с аллергией и астмой

Врач-терапевт Людмила Алексеева заявила, что часто используемый в жару кондиционер может нанести вред людям, имеющим определенные заболевания. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Например, по словам специалиста, это оборудование может ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ревматоидным артритом, синуситами, с аллергическим ринитом и астмой. Она отметила, что длительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении.

Врач также пояснила, что оптимальной температурой в помещении будут показатели от 23 до 26 градусов тепла, при этом разница между температурой дома и на улице не должна превышать восьми градусов.

Алексеева подчеркнула, что частое использование кондиционеров влияет на состояние кожи. Она может сильно пересушиваться, а также могут появляться различные дерматологические проблемы, которые ранее уже были у человека.