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    19 июля 2022, 11:26

    Врач Алексеева назвала рецепт долголетия

    Полина Гребенщикова

    Чтобы продлить продолжительность жизни, нужно хорошо высыпаться, двигаться не менее 30 минут в день, есть больше круп и время от времени выпивать бокал красного вина. Об этом Lenta.ru рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

    Врач Алексеева назвала рецепт долголетия

    Помимо того, что нужно хорошо высыпаться, необходимо давать себе отдых от работы и любой другой деятельности, обзавестись хобби.

    «Нужно все-таки отдыхать. И это должно быть не просто: пришли домой и легли спать. Он должен заключаться в переключении с одной деятельности на другую. Я, например, врач уже долгие годы, но я прихожу домой и вяжу. Это помогает мне концентрировать внимание и держать в тонусе мелкую моторику», — сказала врач.

    Для мелкой моторики также полезно рисовать и писать на бумаге, а чтобы до старости сохранить ясность ума, врач посоветовала всю жизнь все считать в уме, не пользуясь калькулятором.

    Бокал красного вина будет полезным, поскольку этот напиток богат продлевающими молодость антиоксидантами. Причем чем темнее цвет вина, тем оно полезнее. В рацион обязательно нужно включить крупы, особенно гречневую.

    «По моим наблюдениям, те люди, которые живут до 95 лет и больше, питаются в основном кашами из круп. Гречневой кашей, в основном», — сказала Алексеева.