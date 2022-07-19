Врач Алексеева назвала рецепт долголетия

Чтобы продлить продолжительность жизни, нужно хорошо высыпаться, двигаться не менее 30 минут в день, есть больше круп и время от времени выпивать бокал красного вина. Об этом Lenta.ru рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

Помимо того, что нужно хорошо высыпаться, необходимо давать себе отдых от работы и любой другой деятельности, обзавестись хобби.

«Нужно все-таки отдыхать. И это должно быть не просто: пришли домой и легли спать. Он должен заключаться в переключении с одной деятельности на другую. Я, например, врач уже долгие годы, но я прихожу домой и вяжу. Это помогает мне концентрировать внимание и держать в тонусе мелкую моторику», — сказала врач.

Для мелкой моторики также полезно рисовать и писать на бумаге, а чтобы до старости сохранить ясность ума, врач посоветовала всю жизнь все считать в уме, не пользуясь калькулятором.

Бокал красного вина будет полезным, поскольку этот напиток богат продлевающими молодость антиоксидантами. Причем чем темнее цвет вина, тем оно полезнее. В рацион обязательно нужно включить крупы, особенно гречневую.

«По моим наблюдениям, те люди, которые живут до 95 лет и больше, питаются в основном кашами из круп. Гречневой кашей, в основном», — сказала Алексеева.