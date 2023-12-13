13 декабря 2023, 12:36
Врач Алексеева напомнила о необходимости проветривать квартиру в зимнее время
Врач общей практики Лариса Алексеева напомнила о необходимости проветривать квартиру в зимний период, поскольку помещение и люди в нем нуждаются в свежем воздухе. Слова медика передала «Вечерняя Москва».
Проветривая помещение, человек очищает окружающую среду от накопившихся за день микробов, вирусов, пыли, плесени.
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«Особенно если в доме или квартире живет несколько поколений членов семьи. Элементарно может возникнуть ситуация, при которой воздух станет тяжелым и нечем будет дышать», — сообщила Алексеева.
Медик добавила, что кислородное голодание может провоцировать головные боли, частую зевоту, ощущение усталости и сонливости.
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