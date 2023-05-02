Здоровье 02 мая 2023, 13:01 Врач Алексеева: картофель, баклажаны и мед усугубят симптомы аллергии

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Употребление меда, картофеля и баклажанов приведет к усугублению и обострению аллергических реакций. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, с наступлением мая, когда в городе начинают цвести береза и ольха, от употребления перечисленных продуктов лучше всего отказаться. Также следует воздержаться от мороженого — в его состав входит белок казеин, который может спровоцировать неприятные пищевые реакции.

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Кроме того, в случае аллергии на пыльцу врач порекомендовала убрать из рациона колбасу, заменители кофе и клецки.