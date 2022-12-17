Здоровье 17 декабря 2022, 04:00 Врач Александрова раскрыла опасность быстрого похудения к Новому году Врач Александрова: худеющим нельзя полностью отказываться от жиров РИА «Новости»

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Популярные диеты, которые дают быстрый результат, наносят вред организму, заявила «Прайму» врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. Однако многих это не останавливает, поскольку они стремятся избавиться от лишних килограммов перед Новым годом.

Из рациона нельзя полностью исключать продукты, богатые углеводами и жирами, а также сочетать это с ежедневными физическими нагрузками, отметила специалист. Такая диета приводит к недостатку энергии и может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

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В этом случае похудение происходит не из-за сжигания жировых клеток, а путем обезвоживания организма, пояснила Александрова. Быстрое похудение приводит также к обвисанию кожи. Лучше всего нацелиться на длительный марафон — изменить пищевые привычки и посвящать время умеренным по интенсивности упражнениям.

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Ранее диетолог Алена Чулпанова посоветовала после зимних праздников больше есть фруктов и овощей, а также бобовых. Это поможет привести желудок в норму.