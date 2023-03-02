02 марта 2023, 17:52
Врач Александр Розанов поделился методами, помогающими в борьбе с курением
В России около 33% населения продолжают курить, потому что прямые запреты не работают, с вредной привычкой нужно бороться более гибкими методами. Об этом сайту Properm.ru рассказал Врач-терапевт Александр Розанов.
Он считает, что не стоит в ультимативной форме запрещать человеку курить. Потому что, как добавила Pravda.Ru, такие требования врачей, как правило, не работают. Поэтому стоит действовать комплексно и для начала минимизировать риски.
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«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления», — рассказал Александр Розанов.
Он напомнил, что главный вред наносит организму даже не никотин, а выделяющиеся при тлении табака смолы. Поэтому, в качестве первого шага, можно перейти на сигареты без дыма.
Когда человек освоит их — предложить следующую альтернативу. Это гораздо действеннее, чем заставлять курильщика бросить в один момент.
Курение
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