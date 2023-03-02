Здоровье 02 марта 2023, 17:52 Врач Александр Розанов поделился методами, помогающими в борьбе с курением

Читать 360tv в

В России около 33% населения продолжают курить, потому что прямые запреты не работают, с вредной привычкой нужно бороться более гибкими методами. Об этом сайту Properm.ru рассказал Врач-терапевт Александр Розанов.

Он считает, что не стоит в ультимативной форме запрещать человеку курить. Потому что, как добавила Pravda.Ru, такие требования врачей, как правило, не работают. Поэтому стоит действовать комплексно и для начала минимизировать риски.

Реклама

«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления», — рассказал Александр Розанов.

Он напомнил, что главный вред наносит организму даже не никотин, а выделяющиеся при тлении табака смолы. Поэтому, в качестве первого шага, можно перейти на сигареты без дыма.

Когда человек освоит их — предложить следующую альтернативу. Это гораздо действеннее, чем заставлять курильщика бросить в один момент.

Авторы: