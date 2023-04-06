Здоровье 06 апреля 2023, 17:12 Врач Александр Мясников высказался в пользу закаливания для укрепления иммунитета

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Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал выводы немецких ученых о том, что умеренное снижение температуры тела благотворно влияет на организм, и высказался в пользу закаливания. Об этом сообщило ИА НСН.

По мнению телеврача, экстремально низкие температуры губительны для организма. Но постепенное закаливание приносит видимые результаты.

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«Закаливание просто необходимый процесс. Без него люди чаще болеют, меньше живут. Не могу комментировать данные ученых, но из клинических случаев я знаю, что у людей, занимающихся моржеванием постоянно, состояние иммунитета значительно лучше. Если у тебя крепче иммунитет, то многие болезни обходят стороной», — подчеркнул Александр Мясников.

Он добавил, что закалиться в криокамерах невозможно. Они вызывают шоковую реакцию организма.

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