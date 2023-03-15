Здоровье 15 марта 2023, 15:12 Врач Александр Мясников рассказал о пользе грузинского блюда сациви Википедия

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Традиционное блюдо грузинской кухни сациви не только очень вкусное, но и полезное. Об этом РИА ФАН рассказал известный врач Александр Мясников.

По его словам, его состав хорошо сбалансирован и включает в себя наиболее полезные ингредиенты. Так, куриное филе является отличным источником белка и при этом диетическим продуктом. Оно положительно влияет на мышечный тонус и легко усваивается.

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Кроме того, в сациви добавляют еще и грецкие орехи. Которые известны как источник полезных жиров и также снижают вред холестерина для организма. Еще орехи благотворно влияют на работу мозга.

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«Не сказано, какая самая главная польза сациви. Это то ощущение счастья, когда ты его ешь. А самое большое разочарование — когда ты все ложкой выскреб, и оно закончилось», — отметил врач.

Напомним, сациви — это закуска грузинской национальной кухни. Помимо курицы и орехов, в нее входят лук, мука, сливочное масло, шафран, хмели-сунели, кориандр, кинза, чеснок и винный уксус.

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