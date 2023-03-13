Здоровье 13 марта 2023, 18:08 Врач Александр Мясников рассказал, как правильно принимать обезболивающее

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При приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) важно соблюдать два правила. Об этом врач Александр Мясников рассказал в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

По его словам, курс приема НПВП должен составлять от семи до десяти дней. Как добавило ИА НСН, тогда лекарство сможет справиться не только с болью, но и с воспалением.

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Второе — это добавить к приему нестероидных противовоспалительных средств препараторы-ингибиторы протонной помпы. Тогда человек защитит свой организм от болезней желудочно-кишечного тракта.

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