13 марта 2023, 18:08
Врач Александр Мясников рассказал, как правильно принимать обезболивающее
При приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) важно соблюдать два правила. Об этом врач Александр Мясников рассказал в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».
По его словам, курс приема НПВП должен составлять от семи до десяти дней. Как добавило ИА НСН, тогда лекарство сможет справиться не только с болью, но и с воспалением.
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Второе — это добавить к приему нестероидных противовоспалительных средств препараторы-ингибиторы протонной помпы. Тогда человек защитит свой организм от болезней желудочно-кишечного тракта.
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Доктор Александр Мясников
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