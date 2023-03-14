Здоровье 14 марта 2023, 19:06 Врач Александр Мясников рассказал, как правильно принимать нестероидные противовоспалительные средства

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Многие люди совершают ошибку при приеме НПВП (нестероидных противовоспалительных средств), хотя бы потому что пьют их единоразово. Об этом с эфире телеканала «Россия 1» рассказал телетерапевт Александр Мясников.

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По его словам, принимать НПВП нужно только по назначению врача. Причем делать это обязательно курсом длительностью от семи до 10 дней. Как добавило Utro.ru, тогда лекарство сможет не только убрать болевой синдром, но и устранить причину воспаления.

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