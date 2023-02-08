Здоровье 08 февраля 2023, 17:06 Врач Александр Мясников рассказал, чем опасна гормональная терапия при менопаузе

Читать 360tv в

Менопауза сопровождается большим набором неприятных симптомов, которые можно сгладить с помощью гормональной терапии, но у такого лечения есть свои минусы. Об этом РИА ФАН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, признаками менопаузы можно считать нарушения сна, депрессию, сексуальную дисфункцию, боли в груди и нарушение менструации.

Реклама

Гормонотерапия позволяет улучшить общее самочувствие, снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака толстой кишки.

Реклама

Однако врачи подозревают, что она также может вызвать инсульт, тромбоэмболию, холецистит, астму и даже рака груди.

Александр Мясников добавил, что применять гормональную терапию рекомендуют женщинам в возрасте от 45 до 59 лет. Но она противопоказана при перенесенном тромбозе, мигренях, болезнях печени, миоме и еще ряде заболеваний.