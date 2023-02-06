Здоровье 06 февраля 2023, 17:34 Врач Александр Мясников назвал лекарства, вызывающие ночные кошмары

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Ночные кошмары и просто плохие сновидения могут быть следствием приема некоторых лекарств. Об этом на телеканале «Россия 1» рассказал врач Александр Мясников.

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По его словам, негативно влиять на сон могут таблетки от гипертонии. В частности, как добавило ИА Nation News, ингибиторы кальциевых каналов. Тем, кто из-за них страдает нарушениями сна, лучше проконсультироваться с врачом о замене препаратов на гипотензивные адереноблокирующие лекарства.