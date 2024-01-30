Здоровье 30 января 2024, 11:26 Врач Аксенова: сон на животе может привести к головной боли и отекам

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С точки зрения физиологии спать на животе вредно, это может привести к утренним отекам и возникновению головной боли. Об этом сообщила врач-терапевт Галина Аксенова сайту aif.ru.

По словам специалиста, в такой позе голова повернута вправо или влево, что вызывает проблемы с кровотоком в сосудах, питающих головной мозг. Это грозит отеками, повышением внутриглазного давления и перенапряжением глаз, сообщил сайт kp.ru.

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Головная боль возникает на фоне того, что мозг не получал достаточное количество кислорода. Кроме того, во время сна на животе перенапрягаются мышцы шеи и поясницы, из-за чего накапливается молочная кислота и возникает боль, отметила врач.