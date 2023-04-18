Здоровье 18 апреля 2023, 18:29 Врач Акименко рассказала, как снизить риск развития болезни Паркинсона Врач Акименко посоветовала пить кофе, чтобы избежать болезни Паркинсона

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Болезнь Паркинсона провоцирует разрушение нервных клеток. Врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Антонина Акименко рассказала, как снизить риск развития данного заболевания. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Медик отметила, что гарантированных способов предотвратить болезнь не существует, так как она возникает спонтанно. Однако некоторые методики могут снизить вероятность возникновения болезни Паркинсона.

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Например, Акименко посоветовала регулярно заниматься спортом, пить кофе, а также наладить питание, добавив в него фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.