Здоровье 29 января 2024, 12:56 Врач Айсанов назвал одышку признаком хронической обструктивной болезни легких

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Одним из симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) считается одышка. Эту болезнь легко спутать с ОРВИ, рассказал доктор медицинских наук Заурбек Айсанов, сообщил сайт «Доктор Питер».

По словам специалиста, в основном заболевание выявляют слишком поздно, когда лечение уже не эффективно. Сначала человек с ХОБЛ начинает быстрее уставать; одышка возникает лишь при нагрузке, из-за чего пациент старается избегать физической активности, сообщил «ФедералПресс».

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«ХОБЛ — очень недооцененная болезнь со стороны общества, причем не только в нашей стране. Об этой болезни мало говорят по сравнению, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом», — отметил Айсанов.