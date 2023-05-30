Здоровье 30 мая 2023, 18:32 Врач Айларов рассказал, по каким причинам может возникать храп Врач Айларов: избыточный вес может быть причиной храпа

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Храп может возникнуть как по причине избыточного веса, так и из-за злоупотребления алкогольными напитками. Об этом в разговоре с «Питерскими заметками» рассказал врач-оториноларинголог Анатолий Айларов.

Иногда причиной апноэ могут послужить изменения анатомии лица, глотки и носовых структур, а также острые и хронические болезни носа и горла, написали «Народные новости».

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Как отметил специалист, храп является симптомом сужения просвета дыхательных путей. Человеку с подобной проблемой важно диагностировать причину возникновения апноэ, чтобы определить эффективный метод лечения.