30 мая 2023, 18:32
Врач Айларов рассказал, по каким причинам может возникать храп
Врач Айларов: избыточный вес может быть причиной храпа
Храп может возникнуть как по причине избыточного веса, так и из-за злоупотребления алкогольными напитками. Об этом в разговоре с «Питерскими заметками» рассказал врач-оториноларинголог Анатолий Айларов.
Иногда причиной апноэ могут послужить изменения анатомии лица, глотки и носовых структур, а также острые и хронические болезни носа и горла, написали «Народные новости».
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Как отметил специалист, храп является симптомом сужения просвета дыхательных путей. Человеку с подобной проблемой важно диагностировать причину возникновения апноэ, чтобы определить эффективный метод лечения.
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