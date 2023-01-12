Здоровье 12 января 2023, 13:34 Врач Ахметова рассказала, как преодолеть эмоциональное выгорание Врач Ахметова: решить проблему выгорания поможет планирование отдыха и хобби

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Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Иркям Ахмерова в разговоре с «Известиями» рассказала, как преодолеть эмоциональное выгорание.

По словам специалиста, решить проблему поможет планирование отдыха и хобби наряду с рабочими встречами.

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«Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня», — сообщила Ахметова.

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Прогулки на свежем воздухе и физическая активность также являются действенным способом решения проблемы. Врач посоветовала следить за уровнем витаминов B и D, нехватка которых может усугубить положение.