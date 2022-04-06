Врач Ахмедова рассказала, кому вреден кофе

Врач Сапият Ахмедова рассказала, что кофе полезен в умеренных количествах, но в некоторых случаях его пить нельзя. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она объяснила, что это касается людей, у которых пульс превышает 90 ударов в минуту. Кроме того, напиток противопоказан при фиброаденоме, сухости кожи и проблемах с пищеварением.

Большое количество кофеина может также вызвать тревожность, головокружения и проблемы с концентрацией внимания.

«Особенно чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами, установленным диагнозом „депрессия“», — подчеркнула Ахмедова.

Она рекомендовала заменить кофе другими напитками, если человек ощущает ухудшение ментального состояния.