03 августа 2023, 11:10
Врач Агринская посоветовала использовать бутилированную воду для чистки зубов на курортах Азии и Африки
Путешественникам, приехавшим в страны Азии, Ближнего Востока и Африки, следует использовать бутилированную воду даже во время чистки зубов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Агринская в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, такие меры станут профилактикой расстройств желудка в путешествиях. Также туристам рекомендуется не покупать уличную еду и питаться только в проверенных местах.
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Кроме того, врач посоветовала не пить свежевыжатые соки и любые другие напитки со льдом, сообщил сайт kp.ru.
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