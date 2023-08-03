Здоровье 03 августа 2023, 11:10 Врач Агринская посоветовала использовать бутилированную воду для чистки зубов на курортах Азии и Африки

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Путешественникам, приехавшим в страны Азии, Ближнего Востока и Африки, следует использовать бутилированную воду даже во время чистки зубов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Агринская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, такие меры станут профилактикой расстройств желудка в путешествиях. Также туристам рекомендуется не покупать уличную еду и питаться только в проверенных местах.

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Кроме того, врач посоветовала не пить свежевыжатые соки и любые другие напитки со льдом, сообщил сайт kp.ru.