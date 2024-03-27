Здоровье 27 марта 2024, 13:43 Врач Агринская назвала диарею, тошноту и сухой кашель главными симптомами наличия паразитов в организме

Читать 360tv в

Врач-паразитолог сети «Клиника Фомина» Ольга Агринская назвала наиболее распространенные симптомы, свидетельствующие о наличии паразитов в организме. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

К главным симптомам врач отнесла диарею, тошноту, рвоту, боль и вздутие в животе, сухой кашель, кровь в стуле, сыпь на коже. При этом Агринская добавила, что по одному какому-то признаку достаточно сложно поставить точный диагноз.

Реклама

«Паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими проявлениями, характерными только для них», — сказала врач.

В России чаще других регистрируют пять наиболее распространенных видов паразитозов: энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, дифиллоботриоз, токсокароз.