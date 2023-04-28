Здоровье 28 апреля 2023, 16:55 Врач Агеев заявил, что долгий плач может спровоцировать конъюнктивит

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Слишком долгий плач может спровоцировать конъюнктивит. Такой информацией поделился врач-офтальмолог Владимир Агеев. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что слезы способны увлажнять слизистую оболочку века. Кроме того, они очищают глаза от соринок. Во время приступа сильных эмоций с помощью слез организм избавляется от лишних гормонов.

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Однако длительный плач может негативно сказаться на здоровье. Среди последствий — конъюнктивит, отеки век и появление мешков под глазами, написала Neva.Today.