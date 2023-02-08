Здоровье 08 февраля 2023, 16:23 Врач Агапкин сообщил, что мороженое поможет избавиться от боли в горле

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При боли в горле употребление горячего чая может нанести вред, а вот мороженое, напротив, снизит процесс воспаления. Об этом сообщил врач и телеведущий Сергей Агапкин во время выступления на телеканале «Россия-1».

«Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления», — процитировало РИА ФАН специалиста.

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Как отметила врач-отоларинголог Галина Улезько, при боли в горле следует избегать чрезмерного употребления леденцов. Также следует быть аккуратными со спреями и ингаляторами, поскольку они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

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