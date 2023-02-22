22 февраля 2023, 18:21
Врач Агапкин развеял популярный миф о сахарном диабете
Многие люди с сахарным диабетом считают, что им противопоказаны физические нагрузки и занятия спортом, однако такое суждение является неверным. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин, сообщила «Общественная служба новостей».
По словам специалиста, именно постоянная физическая активность улучшает чувствительность мышечной ткани к инсулину.
Реклама
Агапкин отметил, что именно благодаря нагрузкам и занятиям спорту людям с сахарным диабетом удается сократить объем инсулина, который они вводят.
Реклама
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама