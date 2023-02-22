Здоровье 22 февраля 2023, 18:21 Врач Агапкин развеял популярный миф о сахарном диабете

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Многие люди с сахарным диабетом считают, что им противопоказаны физические нагрузки и занятия спортом, однако такое суждение является неверным. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин, сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, именно постоянная физическая активность улучшает чувствительность мышечной ткани к инсулину.

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Агапкин отметил, что именно благодаря нагрузкам и занятиям спорту людям с сахарным диабетом удается сократить объем инсулина, который они вводят.

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