Здоровье 02 марта 2023, 11:45 Врач Агапкин посоветовал ходить по лестницам с улыбкой для поднятия иммунитета

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Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» посоветовал россиянам ходить по лестницам с улыбкой. По его словам, это способствует укреплению иммунитета.

«Если мозг воспринимает нагрузку как игру и веселье, это подстегивает иммунитет, организм вырабатывает эндорфины», — процитировало ИА Nation News слова медика.

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Врач добавил, что никакого эффекта не получится, если воспринимать физические упражнения как отбывание наказания. Кроме того, медик посоветовал употреблять в межсезонье коктейль, состоящий из кефира, меда, молотого имбиря и корицы. Стакан такого напитка повысит иммунитет.