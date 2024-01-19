Здоровье 19 января 2024, 14:30 Врач Агапкин: корень имбиря поможет избавиться от головной боли

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Обычный корень имбиря обладает обезболивающим действием и способен эффективно справиться с головной болью. Об этом сообщил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, даже в небольшой дозе корень имбиря конкурирует с достаточно серьезными фармакологическими препаратами. Для замены обезболивающего средства достаточно чайной ложки порошка имбиря.

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Врач отметил, что наибольшую эффективность в борьбе с головной болью корнеплод показывает в связке с кофе, сообщили на сайте радио «КП».