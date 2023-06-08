Здоровье 08 июня 2023, 15:31 Врач Агапкин: антиоксиданты в составе клубники защищают глаза от развития катаракты

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Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин в разговоре с изданием «Народные новости» рассказал о полезных свойствах клубники. По словам медика, антиоксиданты в составе этой ягоды защищают глаза от развития катаракты.

Кроме того, клубника положительно влияет на состояние сосудистых стенок.

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«Антоцианы также положительно влияют на состояние сосудистой стенки, снижают воспаления, которые являются одной из причин атеросклероза», — процитировала «Политика сегодня» Агапкина.

Ягода положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет, добавил медик.