19 августа 2023, 00:55
Врач Агафонова посоветовала не оставлять детей и животных в машине
Оставлять в автомобиле детей и животных категорически нельзя. Врач скорой медицинской помощи Мария Агафонова заявила, что это связано с тем, они намного быстрее перегреваются. Об этом сообщила ТСН24.
Специалист пояснила, что среднее время нахождения в помещении с высокими температурами без поступления свежего воздуха составляет примерно 6-10 минут. Потом тело начинает перегреваться.
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«Чем дольше ребенок находится на жаре, тем больше нагрузка на сердце, головной мозг и кожу», — подчеркнулаврач.
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