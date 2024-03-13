Здоровье 13 марта 2024, 13:26 Врач Агаева предупредила, что просроченные антибиотики могут быть ядовитыми

Читать 360tv в

Прием просроченных антибиотиков может быть очень опасным для здоровья, потому что некоторые из них со временем превращаются в яд. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

По ее словам, самое меньшее, что может случиться при приеме просроченных антибиотиков, — они не подействуют. Это спровоцирует ухудшение состояния больного и усугубит инфекцию. Но препараты на основе тетрациклина гидрохлорида вообще становятся ядовитыми. Если человек принял такое просроченное лекарство, ему нужно немедленно вызвать скорую.

Реклама

«Также нельзя использовать просроченные жидкие формы лекарств, такие как инъекционные растворы из-за риска токсической реакции или сиропы, назальные или глазные капли, потому что по истечении срока годности в них могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы», — подчеркнула врач.

Авторы: