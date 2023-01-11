11 января 2023, 21:58
Врач Афинская рассказала, какая каша опасна для здоровья
Врач Афинская посоветовала исключить из рациона быстрые каши
Вопреки распространенному мнению, некоторые каши могут быть даже опасны для здоровья. Диетолог Лиза Афинская рассказала, какие каши стоит исключить из рациона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал медика.
Реклама
По словам специалиста, быстрые каши не полезны для здоровья. Они могут спровоцировать набор лишнего веса. Кроме того, подобная еда способна увеличить риск развития сахарного диабета. Все из-за низкого содержания клетчатки в составе, а также обилия сахаров. Лучше заменить быстрые каши минимально обработанные крупы, такие как гречка и рис.
Еда
Питание
Реклама
Реклама