Здоровье 11 января 2023, 21:58 Врач Афинская рассказала, какая каша опасна для здоровья Врач Афинская посоветовала исключить из рациона быстрые каши

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Вопреки распространенному мнению, некоторые каши могут быть даже опасны для здоровья. Диетолог Лиза Афинская рассказала, какие каши стоит исключить из рациона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал медика.

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По словам специалиста, быстрые каши не полезны для здоровья. Они могут спровоцировать набор лишнего веса. Кроме того, подобная еда способна увеличить риск развития сахарного диабета. Все из-за низкого содержания клетчатки в составе, а также обилия сахаров. Лучше заменить быстрые каши минимально обработанные крупы, такие как гречка и рис.