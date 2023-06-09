09 июня 2023, 15:46
Врач Абрицова рассказала об опасности слабительных лекарств
Врач Абрицова: неконтролируемый прием слабительных может привести к нарушению микрофлоры
Неконтролируемый прием слабительных лекарств может привести к нарушению баланса микрофлоры кишечника. Об этом в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1» сообщила врач-проктолог Марьяна Абрицова.
Медик строго запретила принимать без назначений врача касторовое масло с препаратами на основе сенны и крушины. Такое самолечение, по ее словам, вызывает привыкание, написало utro.ru.
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При бесконтрольном приеме слабительных у человека может возникнуть патология, при которой начинают гибнуть клетки толстой кишки. Все это может вылиться в рак.
Врачи
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