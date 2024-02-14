Здоровье 14 февраля 2024, 12:47 Врач Абрамов: не стоит затягивать с визитом к неврологу при внезапных обмороках

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Появление внезапных обмороков сигнализирует о развитии опасного заболевания. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к неврологу, сообщил врач Виктор Абрамов сайту WomanHit.

По словам специалиста, потеря сознания, не отягощенная стрессом и потрясениями, должна заставить человека сразу же записаться на прием. В этих ситуациях важно соблюдать максимальную осторожность и стараться не выходить из дома без сопровождения, сообщили «Дни.ру».

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Кроме того, не стоит затягивать с визитом к неврологу при появлении хронической бессонницы и болей в спине, отметил врач.