Здоровье 05 февраля 2024, 16:11 Врач Абдувосидов: специальные кремы неэффективны при варикозной болезни

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Многие считают, что избавиться от варикоза можно с помощью специальных кремов, однако такие средства в борьбе с болезнью будут бесполезны. Об этом сообщил доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов в беседе с Life.

По словам специалиста, сегодня варикоз лечится только с помощью медикаментозной и компрессионной терапии. Также используются малоинвазивные методы лечения, например, лазер. В тяжелых случаях поможет только операция.

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При подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей Абдувосидов посоветовал обратиться к хирургу или флебологу.