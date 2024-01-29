Здоровье 29 января 2024, 15:29 Врач Абдувосидов: при переломе без смещения конечность может оставаться подвижной

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Подвижность конечности может сохраняться при неполных переломах или переломах без смещения. Об этом сообщил доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при переломах со смещением движения в конечности будут ограничены из-за резкой болезненности. При неполных переломах степень болевых ощущений обычно ниже, отметил врач.

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Абдувосидов объяснил, что все кости покрыты снаружи надкостницей, на которой находит множество нервных окончаний. Если надкостница повреждается при переломе со смещением, то он может сопровождаться сильной болью.