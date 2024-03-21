Здоровье 21 марта 2024, 12:42 Врач Абдувосидов предупредил, что поза «нога на ногу» может привести к образованию тромбов

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Привычная для многих людей поза «нога на ногу» не так безобидна, как кажется, она может привести к образованию тромбов. Об этом Life рассказал заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

По словам специалиста, из-за скрещенных ног может нарушаться отток крови. Потому что при сидении в этой позе сдавливаются вены нижних конечностей. Что, в свою очередь, провоцирует тромбоз.

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Кроме того, поза «нога на ногу» может усугублять уже имеющиеся проблемы с тазобедренными суставами. Это происходит из-за долгого нахождения в нефизиологичном положении. Наконец, привычка сидеть, положив ногу на ногу, формирует неправильную осанку и способствует перекосу таза.

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