Врач Абдин назвал положительное свойство стресса, который возникает на фоне спецоперации на Украине

Бывший военный врач, член Общественного совета при губернаторе Санкт-Петербурга Александр Абдин рассказал, почему стресс, появившийся на фоне спецоперации на Украине, имеет положительное свойство. Об этом написал сайт kp.ru.

По его словам, в кровь выплескиваются особые «стрессовые» гормоны, и организм становится более устойчивым к заражению разными болезнями, в том числе к коронавирусу.

«Кортизол, который усиленно вырабатывается в человеческом организме во время каких-то серьезных стрессовых ситуаций — это наш естественный, скажем так, «гормон мобилизации. Он переводит все наши внутренние системы в высокий тонус. И в том числе — стимулирует иммунитет», — рассказал медик.

Стимуляция у всех происходит по разному. Кто-то не заболевает в принципе, кто-то получает легкую форму там, где в обычных условиях мог бы получит среднетяжелую.

При этом Абдин указал на один нюанс. Если стресс будет длиться много месяцев или лет, то человеческий организм, счерпав все резервы, станет более уязвимым для инфекций.