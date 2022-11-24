Здоровье 24 ноября 2022, 18:55 Врач Аббасова посоветовала не целоваться на морозе Врач Аббасова предупредила, что поцелуи на морозе могут закончиться болью

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Поцелуи на морозе могут привести к болезненным ощущениям губ. Таким мнением поделилась косметолог, основатель центра «LL Beauty» Лана Аббасова. Об этом сообщило РИАМО.

Медик пояснила, что во время поцелуев зимой существует риск обветривание губ. В дальнейшем они начнут трескаться и болеть.

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Аббасова подчеркнула, что в зимний период за губами требуется особый уход. Важно наносить на них маски, а также еженедельно использовать скраб, написали Daily Moscow.

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