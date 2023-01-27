Здоровье 27 января 2023, 15:39 Врач Абакумов рассказал о неочевидных причинах изменения цвета зубов Врач Абакумов заявил, что зубы могут желтеть из-за сахара

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Несмотря на регулярный уход, зубы могут начать желтеть. Врач терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказала, с чем может быть связано такое изменение во внешности. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

На цвет зубов влияет употребление сахара. Это вещество не только портит эмаль, но и делает зубы желтыми.

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Пожелтеть они могут в том числе из-за курения. Яд из табачного дыма может задерживаться на зубах.

Среди причин Абакумова также выделила частый прием антибиотиков.

«Третье — вы любите лечить все антибиотиками. А ведь они приводят к желтизне и разрушению эмали», — рассказала медик.