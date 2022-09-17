Врач Абакумов посоветовал не смешивать лекарства «от кашля» и «для кашля» | 360°

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Врач Абакумов посоветовал не смешивать лекарства «от кашля» и «для кашля»

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Лекарства «от кашля» и «для кашля» нельзя смешивать, так как они обладают совершенно разным эффектом. Такой информацией поделился врач-пульмонолог Олег Абакумов, сообщил NEWS.ru.

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По словам медика, препараты «для кашля» являются муколитиками. Они разжижают мокроту и способствуют ее выведению из организма. При этом средства «от кашля» воздействуют на мозг и блокируют кашель. Абакумов подчеркнул, что перед использованием препаратов стоит определить тип кашля, передал INFOX.ru.

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